Deprem bölgesinden gelen ilk sonuçlar!

6 Şubat depremi Kahramanmaraş başta olmak üzere 11 ili etkilenmişti. Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Malatya, Gaziantep, Adana, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ deprem bölgesi ilan edilmişti.

Peki, deprem bölgesindeki vatandaşlar 5 yıllık yerel yöneticilerini hangi yönde seçti.