Deprem bölgesinden gelen ilk sonuçlar!
Türkiye 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için oy kullandı. İşte, 31 Mart 2024 yerel seçimleri deprem bölgesi seçim sonucu ve oy sonuçları...
6 Şubat depremi Kahramanmaraş başta olmak üzere 11 ili etkilenmişti. Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Malatya, Gaziantep, Adana, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ deprem bölgesi ilan edilmişti.
Peki, deprem bölgesindeki vatandaşlar 5 yıllık yerel yöneticilerini hangi yönde seçti.KAHRAMANMARAŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN...ADIYAMAN SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN...MALATYA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN...ŞANLIURFA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN...GAZİANTEP SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN...
DİYARBAKIR SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN...
ADANA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN...
ELAZIĞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN...
KİLİS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN...
OSMANİYE SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN...