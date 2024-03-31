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31 Mart 2024 Pazar 22:04:00 - Güncelleme:31 Mart 2024 Pazar 22:04:00

Deprem bölgesinden gelen ilk sonuçlar!

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Türkiye 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için oy kullandı. İşte, 31 Mart 2024 yerel seçimleri deprem bölgesi seçim sonucu ve oy sonuçları...

6 Şubat depremi Kahramanmaraş başta olmak üzere 11 ili etkilenmişti. Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Malatya, Gaziantep, Adana, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ deprem bölgesi ilan edilmişti.

Peki, deprem bölgesindeki vatandaşlar 5 yıllık yerel yöneticilerini hangi yönde seçti.

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Etiketler : deprem bölgesi yerel seçim sonuçlar anlık takip
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