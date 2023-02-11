Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgede gerçekleşen hırsızlık ve yağma olaylarına ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında 8 ilde 48 şüpheli tutuklandı.
11 Şubat 2023 Cumartesi 20:16:00 - Güncelleme:11 Şubat 2023 Cumartesi 20:16:00
Deprem bölgesinde yağma soruşturması: 48 tutuklama
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgede gerçekleşen hırsızlık ve yağma olaylarına ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında 8 ilde 48 şüpheli tutuklandı.
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