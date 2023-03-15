Deprem bölgesinde sel felaketi: 10 can kaybı...

AFAD'dan aşırı yağışlar sonucu Adıyaman ve Şanlıurfa'da meydana gelen su baskınlarına ilişkin açıklama yapıldı.

Adıyaman'ın Tut ilçesine son 24 saatte metrekareye 136 milimetre yağış düştüğü belirtilen açıklamada, "Bir konteynerdeki su baskını sonucunda 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Kayıp 3 vatandaşımızın arama kurtarma çalışmalarına devam edilmektedir." bilgisi verildi.

Açıklamada, arama ve kurtarma faaliyetlerini yürütmek amacıyla Adıyaman merkezden Tut ilçesinde 15 araç, 14 profesyonel dalgıç, 140 arama kurtarma personeli ile toplam 346 personel görevlendirildiği bildirildi. Ayrıca, bölgedeki iş makinelerine ek olarak 10 vidanjör, 50 motopomp ve dalgıç pompa, 6 kurtarma botu görevlendirildiği aktarıldı.

Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.