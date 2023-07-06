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06 Temmuz 2023 Perşembe 09:32:00 - Güncelleme:06 Temmuz 2023 Perşembe 09:32:00

Deprem bölgesinde "pes" dedirten olay! Evlerini kiraya verip konteynere yerleşmişler!

Kaynak: Yenişafak

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11 ili etkileyen deprem sonrası yaralar sarılmaya çalışılırken gelen bazı haberler pes dedirtti. Evlerini kiraya verip konteynere yerleşenler için hükümet harekete geçti.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremden etkilenen 11 ilimizde yaralar sarılmaya çalışılırken gelen bazı bazı haberler pes dedirtti.

Edinilen bilgilere göre, deprem bölgesindeki illerde bazı ev sahipleri az hasarlı evlerini kiraya vererek devletin yapmış olduğu konteyner evlerde kalıyor. İlgili bakanlıklarla detaylı araştırma başlatılarak, bu işin çözümü ortaya koyulacak.

HÜKÜMET HAREKETE GEÇTİ

Hükümet Türkiye genelindeki vatandaşları yüksek kiralara karşı korumak için yüzde 25 sınırlama getirirken, deprem bölgesindeki vatandaşların da mağdur olmaması için çalışmalarına devam ediyor. Ancak, depremle yıkılan afet bölgesinde bazı vatandaşlar fırsatçı ev sahiplerinin insafına kalıyor. Bazı depremzede ev sahipleri ise devletin sağladığı imkanları suistimal ediyor.

Yenişafak'ın haberine göre deprem bölgesindeki illerde bazı uyanık ev sahipleri az hasarlı evlerini kiraya vererek devletin yapmış olduğu konteyner evlerde kalıyor. İlgili bakanlıklarla detaylı araştırma başlatılarak, bu işin çözümü ortaya koyulacak.

KONTEYNERLER ALINACAK

AK Parti kaynakları, suistimale ilişkin, "Ev sahibinin iki evi var. Birisinde kendisi oturuyor, diğerinde kiracısı. Dairesini daha yüksek fiyattan kiralayabilmek için hem mevcut kiracısını çıkarıyor hem de kendi oturduğu daireden çıkarak orayı da kiraya veriyor. Daha sonra evinin hasarlı olduğunu söyleyip konteyner kente yerleşiyor. Üstüne devletten her türlü desteği alıyor. Bu kişiler araştırılmaya başlandı. Hepsi tek tek tespit edilerek evlerine gönderilecek" dedi.

Etiketler : Kahramanmaraş Ev sahibi büyük deprem
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