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01 Mart 2023 Çarşamba 13:26:00 - Güncelleme:01 Mart 2023 Çarşamba 13:26:00

Deprem bölgesinde kalıcı konutların yapımına bu hafta başlanması planlanıyor

Kaynak: AA

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden etkilenen illerde inşa edilecek kalıcı konutların plan, projelerini yaptıklarını belirterek, "Pek çok yerde de inşallah bu hafta itibarıyla yapım çalışmalarına başlıyoruz." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki kriz merkezinde düzenlediği basın toplantısında, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Afetin boyutlarına dikkati çeken Karaismailoğlu, Yunanistan'dan daha büyük bir coğrafya, Yunanistan nüfusundan daha büyük bir nüfus, hatta 3 tane Hollanda'yı etkileyen bir depremle karşılaşıldığını söyledi.

Karaismailoğlu, devlet ile milletin kenetlendiğini ve her geçen günün bir önceki günden daha iyi olacağını ifade ederek, topyekün seferberlik halinde bir mücadelede bulunduklarını belirtti.

Bir tek kayıpların yerine getirilemeyeceğini ancak her şeyin eskisinden daha güzel olacağını vurgulayan Karaismailoğlu, bunun için gerekli tek şeyin zaman olduğunu dile getirdi.

Karaismailoğlu, Kırıkhan'a deprem öncesinde farklı temel atma projeleri için gelmeyi planladıklarını ve afet olmasaydı çok mutlu günlerde beraber olacaklarını belirterek, afetlerin bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

Depremlerden etkilenen illerde topyekün bir mücadele sürdürüldüğünü yineleyen Karaismailoğlu, devletin bütün kurumları ve milletin desteğiyle bu işin üstesinden gelineceğini ifade etti.

Karaismailoğlu, konteyner ve çadırlarda kalan vatandaşların bütün ihtiyaçlarını gidermek için yoğun bir mücadele içinde olduklarını vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:

"Binlerce arkadaşımız, vatandaşımızın, milletimizin arzu ve isteklerini karşılamak için 24 saat çalışıyoruz. Depremden dakikalar sonra bütün bakan arkadaşlarımızla bölgeye intikal ettik. Bir taraftan enkazları kaldırıyoruz, bir taraftan da şehirlerimizin ticaretinin ve ekonomik hayatının biraz daha canlanması için teşvikler getiriyoruz. Tek tük de olsa dükkanlarımız açılmaya başladı. Bölgeden, depremden etkilenmeyen şehirlere önemli bir göç oldu. İnşallah kısa zamanda buralar hareketlendiğinde bu vatandaşlarımızı tekrar kendi yaşam alanlarına döndüreceğiz."

"MİLLETİMİZ BU İŞLERİN ÜSTESİNDEN KİMİN KALKACAĞINI ÇOK İYİ BİLMEKTE"

Karaismailoğlu, herkesin işini gayet iyi yaptığını belirterek şunları kaydetti:

"Kalıcı konutların plan, projelerini de yaptık. Pek çok yerde de inşallah bu hafta itibarıyla yapım çalışmalarına başlıyoruz. Bu kadar büyük bir afete bu süre içinde müdahale eden ve aksiyon alan, binlerce vatandaşımızı enkaz altından kaldıran Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik beraberliğidir. İnşallah bu birlik ve beraberlik devam edecek. Kimsenin dezenformasyonlarına, yanlışlarına kapılmadan işimizi gayet iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz. Milletimiz bu işlerin üstesinden kimin kalkacağını çok iyi bilmekte. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yaptığımız planlamalar çerçevesinde çalışmalarımız devam edecek."

Karaismailoğlu, devletin bütün çalışanlarının bölgede vatandaşlarla sorunların üstesinden gelmek için yoğun çaba sarf ettiğini dile getirerek, "Buraları canlandırmadan elimizi hiçbir zaman çekmeyeceğiz. Sizlerin desteğiyle beraber zorlukların üstesinden kalkmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Yozgat'a bağlı Boğazlıyan Belediyesi tarafından Kırıkhan'ın Cumhuriyet Mahallesi'nde oluşturulan konteyner kenti de ziyaret eden Karaismailoğlu, vatandaşlarla sohbet etti, taleplerini aldı.

Etiketler : kahramanmaraş hatay deprem adil karaismaioğlu konut

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