Deprem bölgesinde hava durumu nasıl? Meteoroloji il il açıkladı!

Meteoroloji, 8 Şubat Çarşamba güncel hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, Kar yağışlarının Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Kırklareli kıyıları, İstanbul, Balıkesir'in kuzeyi, Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. İşte detaylar...

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kırklareli, Kütahya, Eskişehir, Erzurum, Bingöl, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Kırklareli kıyıları, İstanbul, Balıkesir'in kuzeyi, Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden, Doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeyi ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin

KUVVETLİ VE YOĞUN KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Ülkemizin büyük bölümünde görülecek kar yağışlarının Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Kırklareli kıyıları, İstanbul, Balıkesir'in kuzeyi, Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli kar yağışları ile birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, tipi şeklinde yağış ve doğu kesimlerin yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA BEKLENİYOR

Rüzgarın Marmara'nın kuzeyi ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, Doğu kesimlerde soba ve baca gazı zehirlenmesi, tipi şeklinde kar yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Yapılan son değerlendirmelere göre; son günlerde meydana gelen kar yağışlarıyla doğu bölgelerde özellikle de dağlık alanlarda yüksek kar örtüsü oluşmuştur. Doğu Anadolu'nun doğusu başta olmak üzere yükse kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Çok bulutlu, doğusu ile Kırıklareli çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların İstanbul, Yalova, batı kesimleri ağırlıklı olmak üzere Bursa ile Balıkesir'in kuzey ve doğusunda aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın bölge genelinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE -2°C, 4°C

Çok bulutlu

İSTANBUL 0°C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olmak üzere kuvvetli, yer yer yoğun olması bekleniyor.

KIRKLARELİ -3°C, 1°C

Çok bulutlu, kar yağışlı

KOCAELİ 0°C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölge genelinde kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ -3°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 0°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

KÜTAHYA -7°C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA -4°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Mersin çevrelerinin sağanak yağışlı, Doğu Akdeniz'in toroslar mevkiinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ADANA 1°C, 11°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri hafif kar yağışlı

ANTALYA 3°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY -2°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN 3°C, 10°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı, kuzey kesimleri hafif kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bu akşam ve gece doğusunun hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA -4°C, -1°C

Çok bulutlu

ESKİŞEHİR -5°C, -2°C

Çok bulutlu

KAYSERİ -12°C, -6°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı

KONYA -9°C, -4°C

Çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda karla karışık yağmur ve kar, iç kesimlerde kar şeklinde beklenen yağışların bölgenin kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BOLU -5°C, -1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DÜZCE -3°C, 2°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarında bu akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU -6°C, 0°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarında bu akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK -1°C, 1°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Bölge genelinin, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Orta Karadeniz'de kuzeyli yönlerden, Doğu Karadeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA -6°C, 1°C

Çok bulutlu, kar yağışlı

SAMSUN 1°C, 3°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışlı

TOKAT -5°C, -2°C

Çok bulutlu, kar yağışlı

TRABZON 4°C, 6°C

Çok bulutlu, kuvvetli ve aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Bölge genelinin (Malatya hariç) kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM -10°C, -6°C

Çok bulutlu, bu gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

KARS -10°C, -5°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA -8°C, -3°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

VAN -9°C, -1°C

Çok bulutlu, güneyinde kuvvetli olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, doğusu aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR -1°C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı

GAZİANTEP -4°C, 3°C

Çok bulutlu

SİİRT -1°C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ŞANLIURFA -1°C, 5°C

Çok bulutlu