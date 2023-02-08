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08 Şubat 2023 Çarşamba 10:40:00 - Güncelleme:08 Şubat 2023 Çarşamba 10:40:00

Deprem bölgesinde 50 bin 818 AFAD aile yaşam çadırının kurulumu tamamlandı

Kaynak: AA

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Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 06.15 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde, 6 bin 234 kişinin hayatını kaybettiğini, 37 bin 11 kişinin yaralandığını açıkladı.

AFAD'tan yapılan açıklamada, 6 Şubat 2023'te, Kahramanmaraş Pazarcık ilçesindeki 7,7 ve Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, 648 artçı deprem meydana geldiği kaydedildi.

Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'da toplam 6 bin 234 kişinin hayatını kaybettiği, 37 bin 11 vatandaşın ise yaralandığı belirtilen açıklamada, depremzedelerin barınması için bölgede, 50 bin 818 AFAD aile yaşam çadırının kurulumunun tamamlandığı ifade edildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bölgede AFAD, PAK, Jandarma, DAK, Milli Savunma Bakanlığı, UMKE, İtfaiye, Milli Eğitim Bakanlığı, Güven, STK ve Gönüllüler, Güvenlik, Yerel Destek Ekipleri'nden görevlendirilen personel ile uluslararası arama kurtarma ekiplerinden oluşan toplam arama ve kurtarma personeli sayısı 79 bin 110'dur. Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde diğer ülkelerden yardım için gelen 5 bin 309 personel afet bölgesine sevk edilmiştir.

Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör ve benzeri iş makineleri olmak üzere toplam 5 bin 402 araç sevk edilmiştir. Afet bölgelerine, 31 vali, 70'in üzerinde kaymakam ile 68 il müdürü görevlendirilmiştir.

Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı toplam 104 hava aracı ile İstanbul, Ankara ve İzmir'den bölgeye personel ve malzeme sevkiyatı için hava köprüsü kurulmuştur. Bölgeye personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 9, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 1 olmak üzere toplam 10 gemi görevlendirilmiştir."

Afet bölgesine, AFAD ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından toplam 1 milyar 639 milyon 774 bin 16 lira acil durum ödeneği gönderildiği belirtilen açıklamada, 92 bin 738 AFAD aile yaşam çadırı sevk edildiği, ayrıca 300 bin battaniye, 123 bin 395 yatak, 178 bin 732 yastık çarşaf, 4 bin 602 mutfak seti, 3 bin 761 ısıtıcı, ısınma için 4 bin 452 tüp başlığı gönderildiği kaydedildi.

Açıklamada, Türk Kızılaydan 79 ikram aracı, 23 mobil mutfak, 1 mobil aşevi, 30 sahra mutfak, 3 mobil fırın, 1 konteyner mutfak, 86 hizmet aracı görevlendirildiği ve afet bölgelerinde, 512 bin 436 sıcak yemek, 322 bin 264 çorba, 490 bin 813 litre su, 406 bin 40 ekmek, 4 bin 450 ekmek arası döner, 1 milyon 314 bin 730 ikramlık malzeme, 16 bin 700 çay, 151 bin 715 içecek (meyve ve süt) dağıtımı yapıldığı aktarıldı.

4 Mobil Sosyal Hizmet Merkezinin, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Malatya'da görevlendirildiği anlatılan açıklamada, bölgeye 1 milyon 488 personel ve 132 aracın sevk edildiği belirtildi.

Etiketler : kahramanmaraş deprem aile yaşam çadırı afad

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