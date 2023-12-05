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05 Aralık 2023 Salı 16:44:00 - Güncelleme:05 Aralık 2023 Salı 16:44:00

Deprem bölgesinde 22 bin konutun daha temeli atıldı

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde 22 bin konutun daha temeli atıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda düzenlenen "Afet Köy Evleri Anahtar Teslim Töreni"ne katıldı.

Deprem bölgesindeki illerin şehir merkezlerinde yapılacak 22 bin konutun temelinin atıldığı törende Özhaseki, hazır olan köy evlerinden 8'inin hak sahibine anahtarını teslim etti.

Bakan Özhaseki, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin deprem kuşağında olduğunu hatırlattı.

Kentsel dönüşüm, altyapı ve üstyapı gerçekleştirirken Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu dikkate alarak çalıştıklarını dile getiren Özhaseki, tüm enerjilerini deprem bölgesine ayırdıklarını söyledi.

6 Şubat tarihindeki Kahramanmaraş merkezli depremlerden, yaklaşık 18 milyon insanın zarar gördüğünü anlatan Özhaseki, bölgede ağır hasarlı, yıkılan veya yıkılacak olan yaklaşık 680 bin civarında bina ve 170 bin civarında iş yerinin bulunduğunu aktardı.

"HER AY 10 BİN, 20 BİN EVİ YAPTIKÇA VATANDAŞA TESLİM EDECEĞİZ"

Deprem bölgesindeki konutların hızla devam ettiğini vurgulayan Özhaseki, şöyle devam etti:

"Bakanlık olarak bugüne kadar 200 binden fazla konutun inşaatına başladık. Bu ay sonundan itibaren 40-50 bin tanesi hazır. Evlerimizi en fazla 5 katlı olacak şekilde TOKİ, Yapı İşleri ve Emlak Konut marifetiyle yapmaya başladık. Biz bugün burada temsili olarak hazırlık yapıyoruz ama şu an 46 bin konutumuz verilebilecek ve oturulabilecek durumda. Her ay 10 bin, 20 bin evi yaptıkça vatandaşa teslim edeceğiz. Bunun yanında şehir merkezlerinde 100 bin yeni konuta başlayacağız. 22 bin küsurunu Malatya'da yapıyoruz. Bunun 13 bin tanesi konut, 8 binden fazlası Bakırcılar Çarşısı ve çevresindeki gibi altlar iş yeri, yukarılar konut olarak yapılacak. Bunların her birini en geç 1 yıl içinde teslim edeceğiz."

YEREL YÖNETİMLERE KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇAĞRISI

Kentsel dönüşüm yapmak isteyen tüm yerel yönetimlerle işbirliğine her zaman hazır olduklarını belirten Özhaseki, şunları kaydetti:

"Özellikle İstanbul'daki belediyeler için söylüyorum, ne olur gelin sonuna kadar kapımız açık. 'Bizim partimizden veya değil' demeyin. Geri dönüşüm yapmak istiyorsanız, elimizden geleni yapacağız. Bir an önce projelerinizi hazırlayın. Mahallelerinizi, çöküntü alanlarınızı siz bilirsiniz. Hazırlayıp gelin, elimizden ne geliyorsa parti ayrımı yapmaksızın sonuna kadar yanınızda durup, yardım edeceğim."

"ÇOK HIZLI BİR ŞEKİLDE KENTSEL DÖNÜŞÜME GİRECEĞİZ"

Denetimlerin daha da sıkılaştırılarak daha güvenli yapılmasını destekleyeceklerini dile getiren Özhaseki, "Artık önümüzde kimse duramaz. Çok hızlı bir şekilde kentsel dönüşüme gireceğiz. Şu ana kadar Türkiye'de 2 milyon 200 bin konutu değiştirdik. 400 binin inşaatı devam ediyor." diye konuştu.

Bakan Özhaseki, ayrıca Dünya Bankası'ndan aldıkları 4 milyar lira krediyle Malatya'nın tüm altyapısının yenileneceğini sözlerine ekledi.

Özhaseki, beraberindeki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen, Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Abdurrahman Babacan, İhsan Koca, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, MHP Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ve diğer ilgililerle temsili olarak 8 ailenin anahtarını teslim etti.

Törenin ardından Malatya Valiliğini ziyaret eden Özhaseki'ye kentte yapılan kazılarda çıkarılan "Otlayan Karaca" mozaiğinin replikası hediye edildi.

Etiketler : konut temeli Kahramanmaraş DEPREM BÖLGESİ
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