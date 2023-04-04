VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"En zorlu koşullarda dahi ekonomimizi büyütmeye ve güçlendirmeye devam ediyoruz"
Malatya'daki konteyner kentlere 20 bin 209 depremzede yerleştirildi
YÖK lisans ve lisansüstü öğrencilerine verilen burs miktarlarını artırdı
Antalya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Bakan Akar kanaat önderleriyle bir araya geldi
MB Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı
04 Nisan 2023 Salı 12:18:00 - Güncelleme:04 Nisan 2023 Salı 12:18:00

Deprem bölgesinde 13 bin 400 köy evinin yapımına başlandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde inşa edilecek 143 bin köy evinden 13 bin 400'ünün yapım sürecini başlattıklarını belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından 11 ili kapsayan afet bölgesinde, aralarında kalıcı konut ve köy evlerinin de bulunduğu 70 bin konutun yapım süreci aralıksız sürüyor.

Köy evleri projeleri bölgesel ihtiyaçlar, yöresel mimari ve yaşam koşulları dikkate alınarak 5 farklı tipte tasarlandı. Tüm daireler ortalama brüt 122-127, net 102-106 metrekare büyüklükte ve 3 artı 1 oda sayısında planlandı.

Projelerde, hayvancılık yapan ve ahırları kullanılamayacak şekilde hasar alanlar için brüt 85, net 78 metrekare ahırlar tasarlandı.

"SADECE EV DEĞİL, BİR YAŞAM ALANI"

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yöresel mimariye uygun, tek ya da iki katlı, sadece ev değil ahırı, köy konağı, camisi, cemevi, parklarıyla bir yaşam alanı. Deprem bölgesine yapacağımız 143 bin köy evinden 13 bin 400'ünün yapım sürecini başlattık." ifadelerini kullandı.

Etiketler : murat kurum deprem bölgesi köy evi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX