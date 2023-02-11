Deprem bölgesi Gaziantep'te çadır ve konteyner kentler kuruldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Gaziantep'te arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.

Depremzedelerin acil barınma ihtiyacı için ilçe ve beldelerde çadır kentler kurulmaya başlandığı kaydedilen açıklamada, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinasyonunu yürüttüğü Gaziantep'teki deprem çalışmaları kapsamında, ilk etapta 80 bin vatandaşın geçici barınması için çadır kentler ve konteyner kentler kurulmaya başlandı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, AFAD'ın, kentin merkezinde bulunan Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi'nin yanı sıra İslahiye, Nurdağı ve Nizip ilçelerinde toplam 11 noktada kurduğu çadır kentlere 17 bin 27 çadırın yerleştirildiği bildirildi.

Çadır kentlerin yanı sıra Gaziantep'te altyapısı hazır alanlarda öncelikle Şahinbey, Şehitkamil, İslahiye, Nizip ve Nurdağı ilçelerinde şu ana kadar 1522 konteyner kurulduğu ve bu sayının 15 bine çıkarılacağı ifade edilen açıklamada, kurulacak yeni yaşam alanlarıyla ilgili altyapı çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Bakan Kurum'un sosyal medya hesabından yayımladığı paylaşıma da yer verildi. Kurum, paylaşımında, "Arama kurtarma çalışmalarımız sürerken afetzede kardeşlerimizin barınma ihtiyacı için de canla başla çalışıyoruz. İslahiye, Nurdağı ve Nizip'te 1522 konteynerin kurulumu tamamlandı. 15 bine tamamlayacağız. 11 ayrı noktada da 17 bin 27 çadırımız kuruluyor." ifadelerini kullandı.