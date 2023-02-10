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Deprem bölgelerinden İstanbul'a getirilen yaralıların tedavileri sürüyor
10 Şubat 2023 Cuma 11:00:00 - Güncelleme:10 Şubat 2023 Cuma 11:00:00

Deprem bölgelerinden İstanbul'a getirilen yaralıların tedavileri sürüyor

Kaynak: AA

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"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde yaralanarak İstanbul'a getirilen 1616 vatandaştan 762'sinin tedavisi kentteki çeşitli hastanelerde devam ederken, 854'ü taburcu edildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde enkaz altında kalarak yaralanan vatandaşlar, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri uçak ve Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla İstanbul'a getirildi.

Yaralılar, ambulanslarla havalimanlarından alınarak kentteki kamu, özel ve üniversite hastanelerine sevk edildi.

Şu ana kadar kente getirilen 1616 yaralıdan 854'ü taburcu edilirken, 762 depremzedenin tedavisi sürüyor.

Etiketler : deprem kahramanmaraş yaralı tedevi

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