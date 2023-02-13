Deprem bölgelerinden İstanbul'a getirilen 3 bin 389 yaralı taburcu edildi
Kaynak: AA
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İstanbul'a getirilen 4 bin 660 yaralıdan 3 bin 389'u taburcu edildi, 1271 depremzedenin ise tedavisi sürüyor.
Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerde yaralanan vatandaşların, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri uçak ve Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla İstanbul'a getirilmesine devam ediliyor.
Yaralılar, ambulanslarla havalimanlarından alınıp kentteki kamu, özel ve üniversite hastanelerine sevk ediliyor.
İstanbul'a bu kapsamda getirilen 4 bin 660 yaralıdan 3 bin 389'u taburcu edildi, 1271 depremzedenin ise tedavisi sürüyor.
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