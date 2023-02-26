Deprem bölgelerinde 74 bin 284 emniyet personeli görev yapıyor

EGM'den yapılan açıklamada, "7/24 sahadayız. 22 bin 588'i takviye olmak üzere toplam 74 bin 284 personelimizle deprem bölgesinde görev başındayız. Can ve mal güvenliğine karşı işlenebilecek muhtemel asayiş suçları için teyakkuzdayız." ifadeleri kullanıldı.