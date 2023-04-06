Deprem Araştırma Komisyonu son toplantısını yaptı, rapor yazımına başlandı
Kaynak: TRT Haber
Kahramanmaraş depremlerinin sonuçlarının araştırılmasına yönelik kurulan Komisyon son kez toplandı. Aralarında akademisyenlerin de olduğu deprem uzmanları komisyona bilgi verdi. Komisyon Başkanı Veysel Eroğlu ve yasama uzmanları rapor yazımına başlayacak.
Partilerin uzlaşması ile 2 Mart'ta kurulan Deprem Araştırma Komisyonu, AK Parti milletvekili Veysel Eroğlu'nun başkanlığında son kez toplandı.
Bir ay süren komisyon çalışmalarında çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile alanında uzman birçok akademisyen ve bilim insanları dinlendi.
Deprem sonrası tespitler ve çözüm önerileri dikkate alınarak rapor yazma aşamasına geçildi.
Taslak rapor milletvekillerine ve kamu kurumlarına gönderilecek.
Son şekli verildikten sonra rapor Meclis başkanlığına sunulacak.
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