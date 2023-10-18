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18 Ekim 2023 Çarşamba 08:06:00 - Güncelleme:18 Ekim 2023 Çarşamba 08:06:00

Denizsiz kentin balıkçı çifti

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Denizi olmayan Elazığ'da yaşayan Öden çifti, 17 yıldır Hazar Gölü'nde balık tutarak geçimini sağlıyor. İlerleyen yaşlarına rağmen gölden kopamayan çifte son beş yıldır bir de martı eşlik ediyor.

Denizi olmayan Elazığ'da yaşayan Öden çifti, 17 yıldır Hazar Gölü'nde balık tutarak geçimini sağlıyor. İlerleyen yaşlarına rağmen gölden kopamayan çifte son beş yıldır bir de martı eşlik ediyor.

BU İŞLE 4 ÇOCUK BÜYÜTTÜLER

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaşayan Hazar Gölü'nün en eski balıkçılarından 71 yaşındaki Emin Öden, 16 yaşında başladığı baba mesleğini 55 yıldır özveriyle sürdürüyor. 4 çocuk büyüten Öden, ilerleyen yaşı nedeniyle mesleği yalnız sürdüremeyince hayat arkadaşı 66 yaşındaki Nazime Öden'den destek istedi. Çift, deniz olmayan kentte 17 yıldır gün doğmadan Hazar Gölü'ne kayıklarıyla açılıyor.

KAYIĞIN ETRAFINDA UÇUYOR

Öden çifti, ağ atarak tuttukları balıkları göl çevresindeki restoranlara ve lokantalara satarak gelir elde ediyor. Her sabah ağları çektikleri sırada bir martının yaklaşık 5 yıldır kendilerine eşlik ettiğini anlatan Öden, "Martının kayığın etrafında uçtuğunu ya da yüzdüğünü fark ettik. Bizden balık istediğini anlayınca her gün tuttuğumuz balıklarından birini ona veriyoruz. O da tuttuğumuz balıklardan nasibini alıyor" diyor.

Etiketler : Elazığ Hazar Gölü Emin Öden
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