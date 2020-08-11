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11 Ağustos 2020 Salı 18:18:00 - Güncelleme:11 Ağustos 2020 Salı 18:18:00

Denizli'de tahrip edilen tarihi köprü restore edilecek

Kaynak: AA

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Denizli'nin Çal ilçesinde definecilerin tahrip ettiği değerlendirilen Roma dönemine ait Asar Köprüsü restore edilecek.

Köprünün bulunduğu Dayılar Mahallesi'nin muhtarı Eyüp Konar, Roma döneminde Hierapolis ve Laodikya ticaret yolları üzerinde geçiş sağlamak için yapılan, Selçuklu ve Osmanlı zamanında da tamir edilerek kullanılan 55 metrelik köprünün duvarlarına zarar verildiğini ifade etti.

"BAZI KİŞİLERİN BURADA DEFİNE ARADIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Üzerindeki korkuluk demirleri de sökülen köprünün taş yapılarının yıkılmaya başladığını anlatan Konar, şöyle konuştu:

"Köprüde altın olduğu rivayetine inanan bazı kişilerin burada define aradığını düşünüyoruz. Tarihi köprüyü neredeyse delik deşik etmişler. Eskiden arabayla geçiyorduk. Şimdi yaya olarak geçmeye korkuyoruz. Çal Belediyesinin girişimleriyle köprümüz eski güzelliğine kavuşacak. Restorasyon çalışmalarının bir an önce başlamasını istiyoruz."

Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan ise köprünün restorasyonu için Karayolları Genel Müdürlüğünün ihaleye çıktığını, bunun kısa zamanda sonuçlanarak restorasyona başlanmasını beklediklerini ifade etti.

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