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22 Kasım 2021 Pazartesi 17:00:00 - Güncelleme:22 Kasım 2021 Pazartesi 17:00:00

Denizaltıları "MÜREN" yönetecek

Kaynak: AA

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yürütülen Milli Üretim Entegre Savaş Yönetim Sistemi (MÜREN) Projesi'nde gelinen aşamayı incelemek için Gölcük Tersane Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Varank'ın ziyaretinde TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK BİLGEM Başkanvekili Ali Görçin, Milli Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdürü Emre Dinçer, Gölcük Tersanesi Komutanı Tuğamiral Mustafa Saygılı ve diğer görevliler hazır bulundu.

Gölcük Tersanesi hakkında brifing alan Varank, inşası devam eden Reis sınıfı 3 denizaltının bulunduğu fabrikada incelemeler yaptı. Bakan Varank, daha sonra liman kabul testleri tamamlanan MÜREN Sistemi'nin ilk entegre edildiği gemi olan TCG Preveze denizaltısını ziyaret etti. TCG Preveze'de TÜBİTAK BİLGEM ekibiyle bir araya gelen Varank, MÜREN Sistemi'ni kullanarak torpido simülasyon atışını başarıyla gerçekleştirdi.

- TÜM FONKSİYONLARI MİLLİ VE YERLİ

Türkiye'nin, 4 Preveze sınıfı denizaltısı bulunuyor. 1990'lı yıllarda hizmete giren bu denizaltılarda menşe ülke savaş yönetim sistemleri kullanılıyor. Türkiye, TÜBİTAK BİLGEM ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ortak projesiyle tüm fonksiyonları milli ve yerli olan MÜREN Sistemi'ni geliştiriyor.

MÜREN, 20 farklı sensör, seyir ve silah sistemiyle tam bütünleşik bir savaş yönetim sistemi niteliği taşıyor. Sonar sinyal işleme, komuta kontrol, atış kontrol ve gemi seyrüseferi başta olmak üzere tüm işlevler yerli ve milli olarak hayata geçirilebilecek.

- TESTLER DEVAM EDİYOR

Fabrika kabul testlerinin ardından sistemlerin gemiye entegrasyonu tamamlandı. Deniz kabul testlerinin tamamlanmasından sonra MÜREN'in 2022'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığının kullanımına sunulması hedefleniyor.

MÜREN, modern ağır torpido atabilme, sensör (sonar, periskop, elektronik destek sistemleri) verileriyle özgün hedef hareket analizi, iz yönetimi yeteneklerine sahip olacak. MÜREN Sistemi üzerinden milli torpidoların atış kontrolü sağlanabilecek. MÜREN, yeni nesil olarak kabul edilen Reis sınıfı denizaltılara da entegre edilebilecek.

Öte yandan, TÜBİTAK BİLGEM, MÜREN ile bütünleşik olarak çalışabilecek iki farklı sonarın geliştirme çalışmalarını da sürdürüyor.

Etiketler : Denizaltılara milli savaş yönetim sistemi SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank TÜBİTAK BİLGEM
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