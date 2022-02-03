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03 Şubat 2022 Perşembe 09:40:00 - Güncelleme:03 Şubat 2022 Perşembe 09:40:00

Deniz ulaşımına fırtına engeli... Seferler iptal edildi

Kaynak: AA

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Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi.

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi.

Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.

Aynı gerekçeyle saat 07.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de gerçekleştirilemedi.

Etiketler : Büyükşehir Belediyesi Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri
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