Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyacını karşılayacak! 324 mm Torpido Geliştirilmesi Projesi ORKA için ilk imza atıldı
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, hafif torpido ihtiyacını yerli-milli imkanlarla karşılamak için başlatılan 324 mm Torpido Geliştirilmesi Projesi Protokol İmza Töreni, SSB Başkanı İsmail Demir'in katılımıyla düzenlendi. “324 mm Torpido Geliştirilmesi (ORKA) Projesi” imza töreni, Roketsan ve Aselsan'ın katılımıyla gerçekleşti.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın hafif sınıf torpido ihtiyacını karşılamak için “324 mm Torpido Geliştirilmesi (ORKA) Projesi” imza töreni gerçekleşti.
İmza törenine Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Roketsan ve Aselsan yetkilileri katıldı.
İmza törenine ilişkin paylaşımda bulunan SSB Başkanı Demir, "2020’nin son günlerinde yeni bir projenin daha heyecanını yaşıyoruz. Donanmamızın hafif torpido ihtiyacını yerli-milli imkanlarla karşılamak için 324 mm Torpido Geliştirilmesi Projesini başlattık. ORKA Torpidomuz Roketsan ana ve Aselsan alt yükleniciliğinde geliştirilecek." açıklamasında bulundu.
#MaviVatan daha güvenli olsun diye, @SavunmaSanayii öncülüğünde hafif sınıf torpido #ORKA ülkemize ve milletimize hayırlı olsun! ⚓️������ #ROKETSAN https://t.co/UMnVi9HivW— Roketsan (@roketsan) December 27, 2020
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