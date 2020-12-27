ORKA için ilk imza atıldı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın hafif sınıf torpido ihtiyacını karşılamak için “324 mm Torpido Geliştirilmesi (ORKA) Projesi” imza töreni gerçekleşti.



İmza törenine Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Roketsan ve Aselsan yetkilileri katıldı.

İmza törenine ilişkin paylaşımda bulunan SSB Başkanı Demir, "2020’nin son günlerinde yeni bir projenin daha heyecanını yaşıyoruz. Donanmamızın hafif torpido ihtiyacını yerli-milli imkanlarla karşılamak için 324 mm Torpido Geliştirilmesi Projesini başlattık. ORKA Torpidomuz Roketsan ana ve Aselsan alt yükleniciliğinde geliştirilecek." açıklamasında bulundu.