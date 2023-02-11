Deniz Baykal yaşamını yitirdi!

"Genel Başkanımız, Türkiye ve Cumhuriyet Halk Partimizin sevdalısı, Antalya milletvekilimiz, kıymetli büyüğümüz Sayın Deniz Baykal'ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Bize mücadelelerle dolu bir hayat öyküsünü miras bıraktı. Milletimizin başı sağ olsun."
Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal hayatını kaybetti
Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Deniz Baykal hayatını kaybetti. Aslı Baykal, "Cenazeyi salı günü Antalya'da defnetmeyi planlıyoruz." açıklamasında bulundu.
Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Deniz Baykal hayatını kaybetti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın vefat ettiğini bildirdi.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Aslı Baykal, "Cenazeyi salı günü Antalya'da defnetmeyi planlıyoruz." açıklamasında bulundu.
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