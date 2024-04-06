VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MİT koordinesindeki operasyonda 1 milyon 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde bayram trafiği başladı
"9 günlük tatil boyunca yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin edilmektedir"
Türk Ordusunun "semadaki gözleri"nin bakım ve kontrolleri titizlikle yapılıyor
DEM'li Çepni'den kalkışma çağrısı
Bayram tatilinde hava nasıl olacak?
06 Nisan 2024 Cumartesi 09:57:00 - Güncelleme:06 Nisan 2024 Cumartesi 09:57:00

DEM'li Çepni'den kalkışma çağrısı

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

ABONE OL

DEM Parti'nin İzmir eski milletvekili Murat Çepni, terör örgütü PKK'nın propaganda kanalında "Gezi isyanı bu coğrafyadaki, tarihte yaşanmayan düzeyde halk isyanıydı." diyerek terör örgütü yandaşlarına ayaklanma çağrısında bulundu. Çepni, "Hazırlığı yaparsanız umut açığa çıkar. Beklenti halinden çıkıp umudu hemen örgütlü hale getirmek lazım." dedi.

DEM Parti'nin İzmir eski milletvekili Murat Çepni, terör örgütü PKK'nın propaganda kanalında skandal açıklamalarda bulunarak "Gezi'de hazırlıksızdık. AKP yenilmedi. Umudu hemen örgütlü hale getirmemiz lazım'' dedi.

"Gezi isyanı bu coğrafyadaki, tarihte yaşanmayan düzeyde halk isyanıydı'' diyerek terör örgütü yandaşlarına ayaklanma çağrısında bulunan DEM Parti'nin İzmir eski milletvekili Murat Çepni, "Bu ülkede kimse isyan etmez, sokağa çıkmaz, kimse ayaklanmaz dendi ve Gezi isyanı patlak verdi. Hazırlığı yaparsanız umut açığa çıkar. Beklenti halinden çıkıp umudu hemen örgütlü hale getirmek lazım" dedi.

Etiketler : dem parti murat çepni terör örgütü pkk kalkışma
Yeşilçam'ın gamzeli oyuncusu Bahar Öztan'a 5 şehirde mevlit okutuldu

Yeşilçam'ın gamzeli oyuncusu Bahar Öztan'a 5 şehirde mevlit okutuldu
'Andromeda Galaksisi'nde 100 yaşında sevgilim var!'

'Andromeda Galaksisi'nde 100 yaşında sevgilim var!'
Firuze: Ajda'nın izindeyim

Firuze: Ajda'nın izindeyim
Bir kez daha evleneceğini duyurdu

Bir kez daha evleneceğini duyurdu
Sıla istedi, Ebru Polat kaptı!

Sıla istedi, Ebru Polat kaptı!
Hülya Avşar: Arkada büyük ekip var

Hülya Avşar: Arkada büyük ekip var
Esra Balamir takı için evlenmek istermiş

Esra Balamir takı için evlenmek istermiş
Nihan Akın akustik modasına uydu

Nihan Akın akustik modasına uydu
Alina Boz-Umut Evirgen çiftinden kırmızı halıda mutluluk pozu

Alina Boz-Umut Evirgen çiftinden kırmızı halıda mutluluk pozu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX