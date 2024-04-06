DEM'li Çepni'den kalkışma çağrısı
Kaynak: AKŞAM Gazetesi
DEM Parti'nin İzmir eski milletvekili Murat Çepni, terör örgütü PKK'nın propaganda kanalında "Gezi isyanı bu coğrafyadaki, tarihte yaşanmayan düzeyde halk isyanıydı." diyerek terör örgütü yandaşlarına ayaklanma çağrısında bulundu. Çepni, "Hazırlığı yaparsanız umut açığa çıkar. Beklenti halinden çıkıp umudu hemen örgütlü hale getirmek lazım." dedi.
DEM Parti'nin İzmir eski milletvekili Murat Çepni, terör örgütü PKK'nın propaganda kanalında skandal açıklamalarda bulunarak "Gezi'de hazırlıksızdık. AKP yenilmedi. Umudu hemen örgütlü hale getirmemiz lazım'' dedi.
"Gezi isyanı bu coğrafyadaki, tarihte yaşanmayan düzeyde halk isyanıydı'' diyerek terör örgütü yandaşlarına ayaklanma çağrısında bulunan DEM Parti'nin İzmir eski milletvekili Murat Çepni, "Bu ülkede kimse isyan etmez, sokağa çıkmaz, kimse ayaklanmaz dendi ve Gezi isyanı patlak verdi. Hazırlığı yaparsanız umut açığa çıkar. Beklenti halinden çıkıp umudu hemen örgütlü hale getirmek lazım" dedi.
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