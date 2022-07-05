Vergi borcu dudak uçuklattı

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05 Temmuz 2022 Salı 15:17:00 - Güncelleme:05 Temmuz 2022 Salı 15:17:00

Demir Yumruk operasyonu: Erol Evcil'in ifadesi şaşırttı

Kaynak: DHA

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Ankara'da 'Demir Yumruk' operasyonu kapsamında tutuklanan ve suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Erol Evcil'in, ifadesi ortaya çıktı. Dolandırıcılık amacıyla bir şey yapmadığını belirten Evcil, "Vergi borçlarımın olduğu 2 şirket vardır. Sivas'taki demir çelik fabrikasında beraat ettiğim dosya kesinleşmediği için üzerinde tedbir vardır. Devleti dolandırma gibi bir niyetim yoktur. Benim sadece vergi borcum vardır" dedi.

Kamuyu milyarlarca lira zarara uğratan ve 'Demir yumruk' operasyonuyla yakalanarak tutuklanan suç örgütünün lideri Erol Evcil'in ifadesi ortaya çıktı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 10 aylık teknik ve fiziki takip sonucu demir-çelik sektöründe faaliyet gösteren 3 ayrı suç örgütüne yönelik 'Demir Yumruk' operasyonu düzenledi.

YÜZLERCE KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara merkezli 29 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 225'i, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı'nın talebi üzerine 210 şüpheli hakkında ek gözaltı süresi verildi. Çökertilen 3 suç örgütünden birinin lideri Erol Evcil'in de aralarında olduğu 15 şüpheli, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Erol Evcil, Tolga Demirel, Hasan Kabuklu, Fırat Ardıç, 'kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarından, şüpheli Sadun Budinli ise 'kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' ile 'suç örgütüne üye olmak' suçlarından tutuklandı. 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TEK KİŞİLİK HÜCREDE

1990'lı yıllarda cinayete azmettirme, kara para aklama gibi birçok suça adı karışan Erol Evcil, 22 yıl sonra yine benzer suçlamalarla gözaltına alındı. Evcil'in ifadesi alınana dek tek kişilik hücrede tutulduğu öğrenildi.

'3 MİLYAR 9 MİLYON TL VERGİ BORCUM VAR'

Erol Evcil'in, Ankara Sulh Ceza Hakimliğindeki ifadesi ortaya çıktı. Evcil, Türkiye genelinde 4 demir çelik fabrikasının bulunduğunu, bu iş yerlerinde 3 bin 800 kişinin istihdam edildiğini belirtti. Fabrikaların 2006 ve 2015 yılları arasına ait vergi borçlarının biriktiğini söyleyen Evcil, "Bunların vergi borcu 3 milyar 9 milyon civarındadır. Bu borç oluştuğunda 10 yıl tutuklu kalmıştım. Daha önce 'çete kurmak' ve 'dolandırıcılıktan' yargılandım, beraat ettim. Dolandırıcılık amacıyla hiçbir şey yapmadım. Vergi borçlarımın olduğu 2 şirket vardır. Sivas'taki demir çelik fabrikasında beraat ettiğim dosya kesinleşmediği için üzerinde tedbir vardır. Devleti dolandırma gibi bir niyetim yoktur. Benim sadece vergi borcum vardır" dedi.

Aynı suçlardan tutuklanan diğer şüpheliler, Tolga Demirel, Hasan Kabuklu ve Fırat Ardıç da sorgularında, Evcil'in sahibi olduğu fabrikalarda çalışan olduklarını, aralarında sadece patron-işçi ilişkisinin bulunduğunu ileri sürdü.

Etiketler : Demir yumruk Dolandırıcılık Erol Evcil
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