DEM Parti'de İstanbul'da seçime giriyor

YSK tarafından 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin hazırlanan seçim takvimine göre, siyasi partilerin aday listelerini vermesi için gereken süre saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.

Büyükşehirlerde siyasi parti il başkanlıkları, büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına iletti.

Partiden yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için başvurumuzu zamanında yaptık. Yapılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu spekülasyonları gidermenin sorumluluğu İl Seçim Kurulu'ndadır." ifadeleri kullanıldı.

İL SEÇİM KURULU'NDAN AÇIKLAMA

İstanbul İl Seçim Kurulu yapılan açıklamada, "DEM Parti seçime girebiliyor, DEM Parti'nin başvurusu 16.55'te alındı, 17.14'te işlemler tamamlandı" ifadeleri kullanıldı.