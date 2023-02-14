Dehşetin boyutu gözler önünde: Fay hattı geçtiği yeri savaş alanına çevirdi
Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen 10 ilden biri olan Gaziantep'te fay hattı geçtiği yerleri savaş alanına çevirdi. Fay hattın geçtiği güzergahtaki görüntüler, dehşetin boyutunu gözler önüne serdi.
Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7, Elbistan merkezli 7.6 şiddetindeki depremlerde Gaziantep'in İslahiye ilçesinden geçen fay hattı, geçtiği 12 kilometrelik güzergah boyunca çevresini savaş alanına çevirdi. Fevzipaşa Mahallesi'nden başlayan ve şimdilik tespit edilen 12 kilometrelik fay hattı, İslahiye Devlet Hastanesi bahçesinden arazilere ulaşan çatlağa neden oldu. Hastane bahçesindeki tonlarca ağırlıktaki beton zemin bloklarını halı gibi etrafa savuran fay hattı, hastanenin yanındaki arazide ise 2 metrelik çökmeye neden oldu. Fay hattının geçtiği güzergahtaki istinat duvarları yerle bir olurken, ağaçlar ise kökünden sökülerek devrildi.
- Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor
- Depremin 198'inci saatinde iki kardeş enkaz altından çıkarıldı
- Deprem bölgelerinden İstanbul'a getirilen 4 bin 575 yaralı taburcu edildi
- Kabine bugün AFAD merkez binasında toplanacak
- Afşin'de depremin neden olduğu yıkım dron ile görüntülendi
- Dehşetin boyutu gözler önünde: Fay hattı geçtiği yeri savaş alanına çevirdi