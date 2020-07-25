Uzmanlar uyardı, Türkiye'ye karşı sinsi plan!

Dedeağaç'a yapılan yığınakla ilgili çarpıcı ifade: ABD için sıradan seçilen bir yer değil

Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları ile Türkiye'yi güneyden kuşatma planı akamate uğrayan ABD, Doğu Akdeniz'deki gerilimin yaşandığı bir dönemde Dedeağaç'a yeni askeri sevkiyatlar gerçekleştirdi.

Türkiye - Yunanistan sınırına yakın bir bölgede bulunan Dedeğaç'a NATO tatbikatları bahanesi ile ciddi silah yığınağı yapan ABD, buradaki stratejik limanın özelleştirilmesini ve işletmesini devralmaya çalışıyor.

Yeni Şafak'a konuşan Rumeli Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi'nden Hasan Özkan, ABD'nin Dedeağaç'ı üs kurmasının Lozan Antlaşması'na aykırı olduğunu söyledi.

Dedeağaç'ın Türkiye sınırlarına 60 değil, 30 kilometrelik alan içerisinde yer aldığını hatırlatan Özkan, şu ifadelere yer verdi:

"Lozan Antlaşmasına ek Trakya Sınırına ilişkin sözleşme 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanmıştır. Madde 1'e göre Adalar (Ege) Denizinden Karadeniz'e kadar, Türkiye'yi Bulgaristan ve Yunanistan'dan ayıran sınırların her iki yanındaki topraklar, yaklaşık olarak 30 km genişliğinde olmak üzere askerlikten arındırılacaktır. Madde 3'e göre jandarma, polis, gümrük memurları, sınır bekçileri gibi, iç düzeni sağlamak ve sınırları gözaltında tutmak için gerekli özel unsurlar dışında silahlı hiçbir kuvvet ne konaklayabilecek, ne de dolaşabilecektir. Ayrıca kara, deniz ve hava kuvvetlerine ilişkin olarak, saldırı ya da savunma amacına yönelmiş, başka hiç bir tesis de kurulmayacaktır. Türkiye'de basında bile maalesef 60 km olarak haber yapılıyor, tamamen algı politikasıdır"

ABD'DEN TAMPON BÖLGE GİRİŞİMİ!

ABD'nin askeri varlığını her geçen gün görünür hale getirdiği bu bölgenin son derece hassas olduğunu söyleyen Özkan, "Batı Trakya Türklerinin yerleşik olduğu ve Yunanistan tarafından özerklik haklarının 100 yıldır gasp edildiği bu bölgeye, Lozan'ı hiçe sayarak bir ABD üssü kurdurmak ve Türk azınlığın yoğun yaşadığı Gümülcine ve İskeçe ile Türkiye’nin arasına adeta askeri tampon oluşturmak manidar bir girişimdir" ifadelerini kullandı.

"ABD'NİN ADIMLARI YUNANİSTAN'A CESARET VERİYOR"

ABD'nin uzun süredir Türkiye'ye gözdağı vermek hem de alternatifler oluşturmak için Yunanistan ile askeri üsler konusunda görüşmeler gerçekleştirdiği hatırlatan Özkan, şöyle devam etti:

"Bizler Dedeağaç konusunda tepkimizi gösterince buraya üs kurmak yerine Balkanlardaki NATO tatbikatlarını bahane ederek geçici statü görünümünde ciddi bir silah yığınağı yapıyorlar. Ayrıca ticari anlamda Dedeağaç limanının özelleştirmesini talep ederek işletmesini almak istiyorlar. Böylelikle askeri resmi üs olmasa da limanı özelleştirme ile ele geçirip adeta fiili durum yaratmak istiyorlar.

ABD, Yunanistan’ın Türkiye’nin alternatifi olamayacağını biliyor, fakat bölgeye yakınlık anlamında üs ve liman kullanımı için alternatifmiş gibi onlara yaklaşıyor. Türkiye aleyhinde her davranışlarına uluslararası hukuka aykırı da olsa destek veriyorlar ve Doğu Akdeniz konusunda cesaretlendiriyorlar. ABD’nin Atina Büyükelçisi de her açıklaması ile adeta Yunan halkının nabzına göre şerbet veriyor ve hükümet ile yakın ilişkilerinde kazanımlarına karşı basında ve halkta ABD aleyhinde bir algı oluşmasını engelliyor."

SIRADAN SEÇİLMİŞ BİR YER DEĞİL!

ABD'nin Dedeağaç bölgesini hedef seçerek stratejik hesaplamalar yaptığını vurgulayan Özkan, "Washington, hem Türkiye’ye bir nebze alternatif yaratmak, hem de Rusya’ya karşı daha yakın olabileceği bir liman kullanmak istemektedir" ifadelerini kullandı.

HEM STRATEJİK HEM DE ÖNEMLİ MADENLERİ EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Hasan Özkan, Dedeağaç bölgesinin stratejik önemi ise şöyle anlattı:

"Neuilly antlaşması ile Batı Trakya bölgesi Bulgaristan’dan alınıp öncelikle devletsiz bölge ilan edilmişti. Daha sonrasında Yunanistan’a bu bölge İtilaf devletleri tarafından işgal ettirildi ve işgal sonrası yapılan Sevr antlaşması ile bu bölge Türk azınlığın özerklik haklarını devam ettirmesi koşuluyla Yunanistan’a devredildi. Yunanistan’ın Türk azınlığın özerklik haklarını gasp etmesi ile aslında Sevr antlaşmasını da boşa çıkarmış oluyor.