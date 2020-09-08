DEAŞ'ın sözde Diyarbakır emiri yakalandı
Terör örgütü DEAŞ'ın sözde Diyarbakır emiri Nihat Turan, Kayapınar'da bir paçacıda yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arama kaydı ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, DEAŞ'ın sözde Diyarbakır sorumlusu Nihat Turan dün yakalandı.
Merkez Kayapınar ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde gözaltına alınan Turan'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.
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