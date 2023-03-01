İstanbul'da DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi olduğu belirlenen şüpheli tutuklandı
Kaynak: AA
İstanbul'da MİT ve emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın kilit isimlerinden 'Abu Huzeyfe' kod adlı terörist yakalandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından iletilen bilgiler doğrultusunda DEAŞ içerisinde 2014-2018 yılları arasında Tel Abyad, Münbiç ve Rakka'da sözde kadılık görevi yürüttüğü belirlenen, örgütte üst düzey görevlerde bulunan "Abu Huzeyfe" kod adlı M.M.B'nin İstanbul'da olduğunu tespit etti.
Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.M.B. tutuklandı.
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