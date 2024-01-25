DEAŞ'a yönelik 'Kahramanlar-46' operasyonu: 28 gözaltı
Kaynak: TRT Haber
9 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Kahramanlar-46" operasyonlarında 28 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından 9 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Kahramanlar-46" operasyonlarında 28 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
9️⃣ İlde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "KAHRAMANLAR-46" operasyonlarında 2️⃣8️⃣ şüpheli yakalandı❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 25, 2024
Aziz Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle... pic.twitter.com/3qc2r4fsrs
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Sakarya, Denizli, Ankara, Adana, Düzce, Bursa, Gaziantep, İstanbul ve Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik "Kahramanlar-46" operasyonları gerçekleştirildi.
Operasyon kapsamında, 28 kişi gözaltına alındı, çok miktarda döviz ve Türk Lirasına el konuldu.
Bakan Yerlikaya paylaşımına, "Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilince kadar kararlılıkla devam edecek" notunu düştü.
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