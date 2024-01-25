DEAŞ'a yönelik 'Kahramanlar-46' operasyonu: 28 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından 9 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Kahramanlar-46" operasyonlarında 28 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

9️⃣ İlde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "KAHRAMANLAR-46" operasyonlarında 2️⃣8️⃣ şüpheli yakalandı❗



Aziz Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle... pic.twitter.com/3qc2r4fsrs