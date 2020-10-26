Ankara'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

26 Ekim 2020 Pazartesi 10:08:00 - Güncelleme:26 Ekim 2020 Pazartesi 10:20:00
DEAŞ operasyonu: 18 kişi gözaltında
Kaynak: DHA
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Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 18 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 18 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair haklarında istihbari bilgiler olan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 18'i Irak ve 2'si Suriye uyruklu olmak üzere 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 18 yabancı uyruklu, gözaltı alındı. Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor..
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