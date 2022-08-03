03 Ağustos 2022 Çarşamba 19:21:00 - Güncelleme:03 Ağustos 2022 Çarşamba 19:21:00
DDK, KPSS'yle ilgili suç duyurusunda bulundu
Kaynak: TRT Haber
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Devlet Denetleme Kurulu, KPSS ile ilgili iddiaların araştırılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, talimatıyla KPSS'yle ilgili iddialarının araştırılması için inceleme başlatılmıştı.
İncelemeler sürerken, Devlet Denetleme Kurulu (DDK), Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına KPPS için suç duyurusunda bulundu.
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