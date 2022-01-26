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26 Ocak 2022 Çarşamba 11:50:00 - Güncelleme:26 Ocak 2022 Çarşamba 11:50:00

DBP il binasına terör operasyonu!

Kaynak: IHA

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Diyarbakır'da DBP il binasına gerçekleştirilen terör operasyonunda HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in de aralarında olduğu grubun teröristbaşı Abdullah Öcalan ve öldürülen teröristlere hitaben sözde saygı duruşu yaptığı fotoğraflar ortaya çıktı.

Diyarbakır'da Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) binasında yapılan etkinliklerin sosyal medya üzerinden paylaşılması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında TEM ekiplerince operasyon düzenlendi. DBP İl Başkanı Seval Gülmez hakkında gözaltı kararı çıkartılırken, Gülmez'in karantinada olduğu için daha sonra gözaltına alınacağı belirtildi.

Diyarbakır'da DBP il binasında çeşitli tarihlerde sosyal medyada HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in de aralarında olduğu bir grubun terörist başı Abdullah Öcalan ve öldürülen teröristler için saygı duruşunda bulunduğu fotoğraflar ortaya çıktı. Sözde saygı duruşu yapıldığı fotoğrafların ortaya çıkması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında Güvenlik ve TEM Şube ekiplerince sabah saatlerinde Şeyh Şamil Mahallesi'nde bulunan parti binasına operasyon düzenlendi. Ekipler içeride arama yaparken, çevik kuvvet polisleri ise çevrede tedbir aldı.

Fotoğraflarda geçtiğimiz günlerde yasama dokunulmazlığının kaldırılması için 'terör örgütü üyeliği' ve 'terörün finansmanı' suçundan hakkında fezleke hazırlanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in de olması dikkat çekti.

Polisin binada aramaları sürüyor.

Etiketler : Diyarbakır DBP il binasına operasyon Semra Güzel
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