Davet Rusya'dan geldi! Mutabakat zaptı imzalanacak

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in, Rusya Federasyonu Başsavcısı Igor Krasnov'un daveti üzerine yarın Rusya Federasyonu Savcılık Makamının 300. yıl dönümü kapsamında Moskova'da düzenlenecek uluslararası programa katılacağı bildirildi.

Yargıtay Cumhuriyet Savcıları Dr. İlknur Altuntaş ve Mustafa Başer'in de Şahin'e eşlik edeceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Program kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin, Sayın Şahin'i heyet başkanlarıyla birlikte kabul edecektir. Ayrıca, ziyaret çerçevesinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Rusya Federasyonu Başsavcılığı arasında iş birliğinin güçlendirilmesi ve deneyimlerin paylaşılması amacıyla 13 Ocak 2022 tarihinde mutabakat zaptı imzalanacaktır."