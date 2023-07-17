Datça'da ormanlık alanda yangın çıktı
Kaynak: AA
Muğla'nın Datça ilçesinde bir restoranda çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Hızırşah Mahallesi Asardibi mevkisinde bir restoranda çıkan yangın önce makilik alana daha sonra ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için müdahalede bulunuyor.
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