Datça'da orman yangını... Ekipler müdahale ediyor

Datça'da orman yangını... Ekipler müdahale ediyor

Muğla'nın Datça ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Datça Mahallesi Kargı mevkisinde otluk ve makilik alanda yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara araçları ile çok sayıda yangın söndürme işçisi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.