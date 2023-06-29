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Datça'da orman yangını... Ekipler müdahale ediyor
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29 Haziran 2023 Perşembe 19:31:00 - Güncelleme:29 Haziran 2023 Perşembe 19:31:00

Datça'da orman yangını... Ekipler müdahale ediyor

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Muğla'nın Datça ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Muğla'nın Datça ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Datça Mahallesi Kargı mevkisinde otluk ve makilik alanda yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara araçları ile çok sayıda yangın söndürme işçisi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Etiketler : yangın müdahale Datça Muğla
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