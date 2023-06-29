Datça'da orman yangını... Ekipler müdahale ediyor
Muğla'nın Datça ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Muğla'nın Datça ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Datça Mahallesi Kargı mevkisinde otluk ve makilik alanda yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara araçları ile çok sayıda yangın söndürme işçisi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
- Datça'da orman yangını... Ekipler müdahale ediyor
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