Darbeci elebaşılar için karar günü

Başkan Erdoğan, dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, darbecilerce alıkonulan komuta heyeti ve olay gecesi yaralanan vatandaşların da aralarında bulunduğu 2 bin 386 kişi, mağdur sıfatıyla dava dosyasında yer aldı. Dosyada, darbecilerce o gece şehit edilen polis, asker ve sivil 251 kişi de maktul olarak kayda geçti. Savcılık, eski Orgeneral Akın Öztürk'ün de aralarında bulunduğu bazı sözde “yurtta sulh konseyi” üyeleri hakkında, 252 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etmişti.