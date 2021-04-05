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05 Nisan 2021 Pazartesi 10:26:00 - Güncelleme:05 Nisan 2021 Pazartesi 10:26:00

Darbe imalı bildiriye destek verenlere çok sert tepki: Bir kere de demokrasiden yana olun

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından 104 emekli amiralin ortak imzası bulunan bildiriye destek veren muhalefet partilerine tepki gösterdi. Altun, 'Hala darbelerden medet umuyorlar. Bir kere de millî iradeden ve demokrasiden yana olun!' diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada muhalefet partilerine tepki gösterdi. Altun, muhalefet partilerinin darbelerden medet umduğunu belirterek, "Ortak oldukları en önemli nokta Hakk'ın ve halkın karşısında olmak. Aziz milletimizden hiçbir zaman icazet alamadıkları için en ufak darbe söylentisine bile heyecanla el sallıyorlar. Hala darbelerden medet umuyorlar. Bir kere de millî iradeden ve demokrasiden yana olun!" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE, DARBE HEVESLİSİ ZİHNİYETTEN ÇOK ÇEKTİ'

Altun, millet iradesinin silahların gölgesine hapsedilmeye çalışıldığını belirterek "Türkiye, uzun yıllar boyunca darbe heveslisi bu zihniyetten çok çekti. Her fırsatta milletimizin iradesini silahların gölgesinde hapsetmeye çalıştılar. Milletimize uşakları gözüyle baktılar. Halâ bir yerlerden darbe ümidi bekliyorlar. Beyhude heveslerin peşine düşmeyin. Artık eski Türkiye yok. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Nisan'da, 7 Şubat'ta, 17/25 Aralık'ta ve 15 Temmuz'da aziz milletimizle birlikte tüm vesayet odaklarını yıkarak inşa ettiği büyük ve güçlü Türkiye var. Milletin iradesi sizin tüm hain planlarınızdan daha güçlüdür." dedi.

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun AMİRALLER DARBE
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