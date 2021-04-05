Darbe imalı bildiri Türkiye'yi ayağa kaldırdı

Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili siyaset kurumuna darbe imaları taşıyan ve gece yarısı dolaşıma sokulan 103 emekli amiralin bildirisi sert tepkiyle karşılandı. Cumhurbaşkanlığı ve AK Parti'den yapılan açıklamalarda, emekli amirallere yönelik "Haddinizi bilin" vurgusu öne çıktı.

OKTAY: HODRİ MEYDAN

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bildiriye sert tepki gösterdi. Oktay, vesayet muhiplerinin heveslerinin en son 15 Temmuz gecesi kursaklarında kaldığını, millet olarak unutamayacakları bir ders verdiklerini vurgulayarak "Bugün de her platformda gerekli cevap en net şekilde verilecektir. Göze alabilene, hodri meydan" açıklamasını yaptı.

KAOS SİMSARLIĞI YAPILIYOR

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda darbe imaları içeren bildiriye sert tepki gösterdi. Akşam'ın haberine göre, TBMM Başkanı Şentop şunları kaydetti: "Yıllardır içeride, dışarıda vatan ve millet düşmanlarıyla cephe cephe amansız bir mücadele sürerken ortalıkta gözükmeyen emekliler, kendi uydurdukları gündemlerle kaos simsarlığı üstlenmişler; belli. Kahraman milletimiz 15 Temmuz'da sadece FETÖ'cü darbecileri değil, aynı kaynaktan beslendiğini bildiğimiz bütün darbe sevdalılarını da toprağa gömdü."

PARMAK SALLAYAMAZSINIZ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Neymiş, birkaç emekli amiral bir araya gelip bir 'bildiri' yazmışlar. 5'inci kol unsurları da hemen heyecanlanmış. Oturun oturduğunuz yerde. O Türkiye eskide kaldı. Siz kimsiniz? Ne hakla milli iradenin meşru temsilcilerine parmak sallıyorsunuz? Türkiye bir hukuk devletidir. Bunu asla unutmayın" dedi.

ÜNİFORMA ŞEREFTİR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Büyük Türk milleti üniformaya aşıktır. Üniformayı taşımak şereftir. O şerefi emekli olduktan sonra taşımak daha büyük şereftir. Demokrasiye, devlete ve millete sadakatle bağlı, rütbesini üniformasını siyaset malzemesi yapmayanları daima şükranla yad ederiz... Ya diğerleri..."

GÜCÜMÜZ MİLLETİMİZ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Seçilmişlere parmak sallamaya kalkan darbe heveslileri şunu iyi bilsin, köhnemiş vesayetçi zihniyetin prangalarından kurtulan, bu zihniyetten hesap soran, gücünü milli iradeden alan bir Türkiye var artık. "

İLKEL DİLİ KINIYORUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bu, vesayet özlemiyle tutuşan bir zihniyetin canlı olduğunun da kanıtıdır. Seçilmiş siyasi iradeye yönelik kullanılan bu ilkel dili kınıyoruz. Kaldı ki Mavi Vatan'da mücadele veren ordunun başkomutanını cephe gerisinde hedefe koymanın askeri terminolojideki karşılığı da bellidir" dedi.

O DEVİRLER ARTIK BİTTİ

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "O devirler geride kaldı! Haddinizi bilin" dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "O özlediğiniz eski Türkiye geride kaldı. " dedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 'Vesayetin telaffuz ediliyor olması demokrasi adına utanç verici' açıklamasında bulundu.

RÜTBELERİNİ SÖKÜN MAAŞLARINI KESİN

MHP lideri Devlet Bahçeli, bildiri yayımlayan emekli 103 amirale sert tepki gösterdi. Bahçeli, "Muhtıra tarzında hazırlanarak gece yarısı servisi yapılan bildiride imzası bulunan amirallerin rütbeleri sökülmelidir. Emeklilik hakları kaldırılmalı, emekli maaşları kesilmelidir" dedi.

ZARARDAN BAŞKA BİR İŞE YARAMAZ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Böyle bir bildiri yayınlamanın demokrasimize zarar vermekten, TSK personelinin moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemekten ve düşmanlarımızı sevindirmekten başka bir işe yaramayacağı açıktır. Bağımsız Türk yargısının gereğini yapacağına inancımız tamdır" ifadelerine yer verildi.

JANDARMA: DEVLETİN MİLLETİN YANINDAYIZ

Jandarma Genel Komutanlığı, bildiriyle ilgili, "Biz buradayız! Devletimize, milletimize, demokrasiye ve hükümetimize sonuna kadar sadık ve bağlıyız" açıklamasında bulundu.

BEŞTEPE'DE TOPLANTI

Başkan Erdoğan, bugün saat 15:00'de Beştepe'de değerlendirme toplantısı yapacak. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirecektir" denildi. AK Parti'nin yeni MYK'sı da bildiriyle ilgili bugün saat 18.00'da olağanüstü toplantı yapacak. AK Parti MYK'sının perşembe günü toplanması kararlaştırılmıştı.