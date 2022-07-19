VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'den İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokollerine onay
Beyaz Saray'dan Başkan Erdoğan'a tahıl koridoru teşekkürü
Danıştay'dan 'İstanbul Sözleşmesi' kararı
İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te dur ihtarına uymayan araca ateş edilmesiyle ilgili açıklama
Başkan Erdoğan: Şer odaklarını Suriye'den söküp atmakta kararlıyız
Bakan Özer: 3 bin yeni anaokulu yapacağız
Yunanistan'ın nüfusu yüzde 3,5 azaldı
Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na davet edildi
Başkan Erdoğan, Putin'le Tahran'da görüştü
Kütahya'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 8 yaralı
Türkiye'den Mısır'a başsağlığı mesajı
İsrail'den Gazze'nin kuzeyine hava saldırısı
Bilim insanlarından 'Avrupa için yüksek düzeyde ozon kirliliği' uyarısı
İklim değişikliği sıcak hava dalgalarını sıklaştıracak
DSÖ: Kovid-19 vaka artışları daha kötüye gidebilir
Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi
Kovid-19'da korkulan oluyor
Türkiye'nin operasyon sinyali sonrası dikkat çeken görüntü!
"Bu ziyaret önemli bir dönüm noktası olacak"
Vefat eden yönetmen ve senarist Erden Kıral için yarın tören düzenlenecek
Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed, Nantes'a transfer oldu
Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
Türk limanlarında yılın ilk yarısında 273 milyon ton yük elleçlendi
Antakya-Altınözü Bölünmüş Yol Projesi'nin birinci etabında sona yaklaşılıyor
19 Temmuz 2022 Salı 22:33:00 - Güncelleme:19 Temmuz 2022 Salı 22:33:00

Danıştay'dan 'İstanbul Sözleşmesi' kararı

Kaynak: AA

ABONE OL

Danıştay 10. Dairesi, kamuoyunda İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen "Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi"nin feshine ilişkin 20 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararının iptal istemini reddetti.

İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararına karşı açılan davaları duruşmalı gören Danıştay 10. Dairesi, sözleşmenin feshine ilişkin 20 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararının iptali istemli incelemesini tamamladı.

Daire, Cumhurbaşkanı Kararının iptal istemini oy çokluğuyla reddetti.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Kamuoyunda İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen "Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi", Cumhurbaşkanı Kararının, 20 Mart 2021'de Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla Türkiye Cumhuriyeti tarafından feshedildi.

Cumhurbaşkanı Kararında, "Türkiye Cumhuriyeti adına 11 Mayıs 2011'de imzalanan ve 10 Şubat 2012 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile onaylanan Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin, Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine, 9 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3. maddesi gereğince karar verilmiştir" denildi.

Feshe ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, sözleşme hükümleri gereğince Avrupa Komisyonuna bildirimden 3 ay sonra yürürlüğe girdi ve Türkiye resmen sözleşmeden ayrılmış oldu.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştayda çok sayıda dava açıldı.

Danıştay 10. Dairesi, açılan davalarda yürütmenin durdurulması istemlerini reddetmiş, iptal istemlerini ise duruşmalı olarak ele almıştı.

Duruşmalarda, Danıştay Savcısı, "bir işlem hangi usule uygun tesis edilmişse aynı usule uyularak feshedilmesi gerekmektedir. TBMM'nin uygun bulma kanunuyla yürürlüğe giren bir anlaşmanın feshi ancak TBMM'nin uygun bulma kanunuyla kaldırılması kararı ve cumhurbaşkanının uygun bulmasıyla yürürlükten kaldırılacaktır. Sadece cumhurbaşkanı kararıyla feshedilemez" görüşünü dile getirerek, işlemin iptaline karar verilmesini istemişti.

Türkiye'nin Avrupa Konseyi Dönem Başkanlığı sırasında İstanbul'da imzaya açılan sözleşme, "İstanbul Sözleşmesi" olarak anılıyor.

Türkiye, sözleşme 11 Mayıs 2011'de imzaya açıldığında ilk imzayı atmış, 24 Kasım 2011'de parlamentosunda diğer ülkelerden önce onaylamış ve onay sürecini sonuçlandıran Bakanlar Kurulu Kararının 8 Mart 2012'de, Dünya Kadınlar Gününde Resmi Gazete'de yayımlanmasını takiben, 14 Mart 2012'de onay belgesini Avrupa Konseyi Sekreteryası'na sunan ilk ülke olmuştu.

Etiketler : Danıştay İstanbul Resmi Gazete TBMM
Alaçatı kaçamağı

Alaçatı kaçamağı
Mekanda sesimle oynadılar

Mekanda sesimle oynadılar
Elektrikli faytonda klip

Elektrikli faytonda klip
Doktorlar yaşayacak ki biz de yaşayacağız

Doktorlar yaşayacak ki biz de yaşayacağız
Bir Demet aşk

Bir Demet aşk
Galatasaray taraftarını mutlu etti

Galatasaray taraftarını mutlu etti
Bodrum güzeli

Bodrum güzeli
Tatil alışverişi

Tatil alışverişi
Konser var dinlenme yok

Konser var dinlenme yok

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX