Dakikada 2 milyon beyin hücresini kaybedebiliriz

Kardiyovasküler hastalıklar ve kanserden sonra üçüncü ölüm sebebi olan inme sorunu erken tanımak kişinin hayatını kurtarırken sakatlık derecesini de düşüyor. Zaman kaybında ise her dakikada iki milyon, bir saat içinde ise 120 milyon beyin hücresini kaybedebileceğimizin altını çizen Romatem Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Metin Güzelcik, “İlk 4 buçuk saat altın değerinde. Bu süre içerisinde hastaneye başvurulduğu takdirde hastaya damar yolundan pıhtı eritici ilaçlar verilirken böylece beyindeki hasar azalabilir. Dünyada her 3 dakikada biri bu sorunu yaşarken risk faktörlerinin azaltılması ile yüzde 80 oranında önleyebiliriz” ifadelerini kullandı.