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30 Ekim 2020 Cuma 13:06:00 - Güncelleme:31 Ekim 2020 Cumartesi 11:01:00

Dakikada 2 milyon beyin hücresini kaybedebiliriz

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Beyin damarlarının tıkanması ya da kanamasıyla oluşan inme ve bunun sonucu ortaya çıkan felç durumu erişkin yaştaki en büyük engellilik nedeni olarak karşımıza çıkıyor.

Kardiyovasküler hastalıklar ve kanserden sonra üçüncü ölüm sebebi olan inme sorunu erken tanımak kişinin hayatını kurtarırken sakatlık derecesini de düşüyor. Zaman kaybında ise her dakikada iki milyon, bir saat içinde ise 120 milyon beyin hücresini kaybedebileceğimizin altını çizen Romatem Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Metin Güzelcik, “İlk 4 buçuk saat altın değerinde. Bu süre içerisinde hastaneye başvurulduğu takdirde hastaya damar yolundan pıhtı eritici ilaçlar verilirken böylece beyindeki hasar azalabilir. Dünyada her 3 dakikada biri bu sorunu yaşarken risk faktörlerinin azaltılması ile yüzde 80 oranında önleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Etiketler : beyin hücresi beyin damarlarının tıkanması beyin kanaması damar tıkanması inme felç Dr. Metin Güzelcik
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