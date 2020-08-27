Dahlan rahat durmuyor: Sudan ile İsrail arasında arabuluculuğa soyundu
Kaynak: AA
Arap dünyasındaki karanlık işlerinin adamı "karanlıklar prensi" olarak bilinen Muhammed Dahlan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) "truva atı" olarak çalışmakla suçlanan Filistinli Muhammed Dahlan, "Yemen'den Libya'ya, Filistin'den Afrika'ya" yıkıcı politikaları hayata geçirmekte başrol oynayan Dahlan şimdi de Sudan ile İsrail arasında arabuluculuğa soyundu.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN, Filistin'deki Fetih Hareketi'nden ihraç edilen Muhammed Dahlan'ın, Sudan yönetimini İsrail ile normalleşme anlaşması yapmak için ikna etmeye çalıştığını duyurdu.
KAN'ın haberine göre, Sudan yönetimiyle yakın temas halinde olan Dahlan'ın, Tel Aviv'le normalleşmeye ikna çalışması yürütüyor.
Dahlan'ın, Sudan yönetimine normalleşmenin silah anlaşmaları da dahil olmak üzere çeşitli konularada kendilerine fayda sağlayacağını ilettiği belirtildi.
KAN daha önce de Sudan Ummet Partisi Genel Başkanı Mübarek el-Fadıl el-Mehdi'nin, "Sudan halkının çoğunluğu İsrail ile ilişkilerin normalleşmesini destekliyor. Sudan normalleşme isteği konusunda ciddi." dediğini aktarmıştı.
Mehdi'den ise habere dair herhangi bir doğrulama yada veya yalanlama gelmedi.
Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, ise 25 Ağustos'ta ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya geçiş hükümetinin İsrail'le ilişkileri normalleştirme yetkisine sahip olmadığını söylemişti.
- Dışişleri Bakanlığı'ndan katil Brenton Tarrant açıklaması: Teröriste verilen cezayı memnuniyetle not ediyoruz
- Türkiye'den net mesaj: Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi ve Kıbrıs Türkü'nü dışlayan her girişim hüsranla sonuçlanacak
- BAE'nin ‘Truva Atı' Dahlan, arabuluculuğa soyundu!
- Yeni Zelanda'da camilere terör saldırısı düzenleyen Tarrant'a ömür boyu hapis cezası
- Başkan Erdoğan imzaladı! Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na atama
- Dışişleri: Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi ve Kıbrıs Türkü'nü dışlayan her girişim hüsranla sonuçlanacak