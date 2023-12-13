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Dağlıoğlu'ndan ekonomik sürdürülebilirlik vurgusu... "Kalkınma planlarımızda temel ilke"
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13 Aralık 2023 Çarşamba 20:57:00 - Güncelleme:13 Aralık 2023 Çarşamba 20:57:00

Dağlıoğlu'ndan ekonomik sürdürülebilirlik vurgusu... "Kalkınma planlarımızda temel ilke"

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Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Platin Global 100 Ödülleri 2023 programında konuştu. Dağlıoğlu, "Şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki ülkemizin bütün kalınma planlarında bütün politikalarında sürdürülebilirlik temel bir ilke temel bir prensip olarak dikkat çekiyor." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Platin Global 100 Ödülleri 2023 programında konuştu.

Dağlıoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Dünyada rekabetçiliğin tekrardan tanımlandığı bir süreçten geçiyoruz. Özellikle bu sürecin pandemiden sonra hızlandığını görüyoruz. Ülkemizin burada avantajları var.

Sayın Cumhurbaşkanı yardımcım, çok kıymetli Türk Medya ailesi, çok değerli iş dünyası temsilcileri ve ekranları başındaki seyirciler, hepinizi kurumum; Cumhurbaşkanlığı yatırım Ofisi adına saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum.

Bugün burada sürdürülebilirlik temasıyla ödül töreni için toplanmış bulunuyoruz. Baktığımız zaman bu çok anlamlı çerçevede çalışmayı yürüten hem Platin dergisine hem de İpsos şirketine teşekkür etmek lazım. Kendilerini tebrik etmek lazım. Dünyada rekabetçiliğin tekrar tanımlandığı bir süreçten geçiyoruz, tabi bu çok kısa bir süreç değil yani birazcık daha öncesi olan bir süreç özellikle pandemi sonrası dönemde hızlandığını görüyoruz.

Baktığımız zaman ülkemizin burada bazı avantajları var. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 20 yılda uygulanan politikalar aslında bizim sürdürülebilirlik gündemine adapte olmamızı sağlamıştı. Gerek uygulanan yeni enerji politikalarıyla, sıfır atı politikalarıyla, diğer inisiyatiflerimizle... İşte milli arabamız Togg; bizim için bir milli gurur ama birçok perspektifte aslında Türkiye'nin sürdürülebilir tartışmalarına en büyük katkılarından biri diyebiliriz. Bu bağlamda çok çalışma yapılıyor. Yine baktığımız zaman ülkemizin 'karbon nötr' olma hedefi 2053 yılında... Ve yine sayın Cumhurbaşkanı yardımcımız burada kendisi bu kalkınma planına olmak yüzere birçok eylem planına bir çok reform ajandasına başkanlık ediyor ve şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki ülkemizin bütün kalınma planlarında bütün politikalarında sürdürülebilirlik temel bir ilke temel bir prensip olarak dikkat çekiyor.

Özellikle Türkiye gibi ekonomisinde ihracatın önemli bir yeri olan ülke için ve ihracatın yüzde ellisinden fazlasını Avrupa coğrafyasına yapan, Kuzey Amerika'yı da eklediğimiz zaman yüzde 60'tan fazlasını gelişmiş ülkelere yapan bir ülke için sürdürülebilirlik önemli bir parametre olacak. Önümüzdeki dönemde rekabetçiliğimizi korumak adına bütün şirketlerimizi bütün aktörlerimizi bütün karar vericilerin dikkatle gündemine alması gereken bir konu olarak dikkat çekiyor. Biz Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak Türkiye'ye daha fazla uluslararası yatırımcı çekmeye çalışırken bu rekabeti şahsi bir gözlem olarak son on yılda gördüğümüzü söyleyebiliyoruz.

Bütün şirketlerin yatırım parametrelerinde o sürdürülebilirlik ilkeleri karar aşamasında, ne kadar teşvik aldığı, iş gücü maliyetinin ne olduğu, lojistik maliyetlerinin ne kadar olduğundan daha ziyade sürdürülebilirlik hedefleriyle ölçülüyor ve yatırım kararları dahi bu şekilde veriliyor. Bu bağlamda ülkemizin bu rekabette şuanda iyi konumda olduğunu ama gelecek adına daha sıkı çalışması daha yoğun çalışması gerektiğini çok açıklıkla söyleyebiliriz. Bu bağlamda bu çerçevede özellikle 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. yılında bu ödül töreninin sürdürülebilirlik temasında olmasını biz çok anlamlı bulduk. Bu bağlamda tekrardan Platini tebrik etmek lazım.

Etiketler : PlatinGlobal100 Burak Dağlıoğlu Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi
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