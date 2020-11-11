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11 Kasım 2020 Çarşamba 23:03:00 - Güncelleme:11 Kasım 2020 Çarşamba 23:03:00

Dağlık Karabağ'daki ateşkese ilişkin mutabakattan görüntüler

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Milli Savunma Bakanı Akar ile Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun video konferans yöntemiyle mutabakat zaptı imzaladıkları törenin görüntüleri paylaşıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dağlık Karabağ'daki ateşkese ilişkin, "Ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturacağımız Ortak Türk-Rus Merkezi ile ilgili mutabakat zaptı bu sabah imzalandı" ifadelerini kullanmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı da mutabakat zaptının imza törenine ilişkin görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanı Akar ile Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Şoygu arasında gerçekleştirilen imza töreni, video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

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