Dağ köylerine Mehmetçik yardımı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinasyonunu yürüttüğü yardımlar, 5. Zırhlı Tugay Komutanlığında toplanarak askerleri personel tarafından askeri helikopterlere taşındı. Daha sonra havalanan 5 helikopter, 17 sortide İslahiye ve Nurdağı ilçelerinin 15 dağ köyüne iniş yaptı.



7,2 ton içme suyu ve gıda kolisi, 87 çadır, 2 bin 400 bebek bezi ve 700 battaniyeden oluşan yardım malzemeleri, askeri personel tarafından, depremzedelere dağıtıldı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı personeli, deprem nedeniyle hasar gören İslahiye ve Nurdağı ilçelerine bağlı dağlık kesimlerdeki Köklü, İdilli ve Koçcağız köylerinin yollarını ulaşıma açtı. Mehmetçik, Gaziantep jandarma bölgesindeki afet bölgelerinde bin 90 çadır ve 137 konteyner kurdu.