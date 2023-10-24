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24 Ekim 2023 Salı 07:59:00 - Güncelleme:24 Ekim 2023 Salı 07:59:00

Dağ köylerine 4x4 ambulans

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Erzincan'da Zor arazi şartlarına sahip Kemah ilçesinde evde bakım hizmetlerini sürdüren sağlık ekibi, köylerdeki engelli, yaşlı, yatalak ve kronik hastaların takibi ile sağlık kontrollerini yapıyor.

Erzincan'da Zor arazi şartlarına sahip Kemah ilçesinde evde bakım hizmetlerini sürdüren sağlık ekibi, köylerdeki engelli, yaşlı, yatalak ve kronik hastaların takibi ile sağlık kontrollerini yapıyor. Kemah Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Agah Özdemir "Burası dağlık ve kış bölgesi, her hastamızın hastaneye gelme durumu bazen olmuyor. Bu hastalarımıza 4x4 ambulans aracımızla ulaşarak yardımcı oluyoruz" diyor.

Etiketler : Erzincan Kemah ilçesi 4x4 ambulans
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