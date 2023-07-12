D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor
Kaynak: AA
D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde meydana gelen heyelan ulaşımı olumsuz etkiledi.
Sağanağın etkilediği Düzce'de, Ankara-İstanbul arasında ulaşımı sağlayan kara yolunun Bakacak mevkisinde gece saatlerinde toprak kayması yaşandı.
Heyelan nedeniyle kara yolunun Ankara istikameti toprakla kaplandı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen karayolları ekipleri, yolda güvenlik önlemleri alarak temizlik çalışması başlattı.
Bir süre trafiğe kapatılan kara yolunun Ankara istikametinde ulaşım, işlemlerin ardından tek şeritten kontrollü olarak verilmeye başlandı.
Ekiplerin, dağ yamacı tarafında kalan şeridi iş makineleriyle açma çalışması sürüyor.
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