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21 Aralık 2021 Salı 10:00:00 - Güncelleme:21 Aralık 2021 Salı 10:00:00

Cüneyt Özdemir canlı yayında itiraf etti: Erdoğan hepimizi ters köşeye yatırdı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu ekonomik tedbirlerle ilgili açıklama yapan gazeteci Cüneyt Özdemir 'Erdoğan her seferinde şapkadan bir şey çıkarıyor. Ben bunu beklemiyordum. Hepimizi ters köşeye yatırdı' diye konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'TL mevduatına kur farkı' başta olmak üzere açıkladığı yeni finansal araçlar ve ekonomik tedbirlerle dolar ciddi bir düşüş yaşadı.

Vatandaşlar dolar bozdurmak için sistemleri kilitlerken, YouTube'daki kanalından yayın yapan gazeteci Cüneyt Özdemir, "Ben bunu beklemiyordum" dedi.

Özdemir, yayında, "Bu akşam çok şaşırdım. Erdoğan her seferinde şapkadan bir şey çıkarıyor. Ben bunu beklemiyordum. Hepimizi ters köşeye yatırdı." ifadelerini kullandı.

Kenan Taş da, Özdemir'e "Ben de beklemiyordum" yanıtını verdi.

Etiketler : Kenan Taş Cüneyt Özdemir Başkan Recep Tayyip Erdoğan
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