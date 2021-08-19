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19 Ağustos 2021 Perşembe 08:00:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2021 Perşembe 09:17:00

Cumhuriyetçi yayından 15 Temmuz itirafı!

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The National Interest'teki yazıda 15 Temmuz gecesi gerçekleşen darbe girişimi için “Gülen'den ilham aldı” ifadesine yer verildi.

Amerikan sağının ve Cumhuriyetçi Parti'nin gayri resmi uluslararası yayın organı olarak kabul edilen The National Interest'te yayınlanan bir yazıda 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece gökyüzünde büyük bir başarıya imza atan F-4 pilotlarının taktikleri anlatıldı. 9 Ağustos tarihinde yayınlanan ve derginin savunma editörlerinden David Axe tarafından kaleme alınan "Türk F-4 Phantom mürettebatı darbede Erdoğan'ın yanında kaldı" başlıklı yazıda en çarpıcı bölüm ise darbenin FETÖ elebaşı tarafından yönlendirildiğinin itiraf edilmesi oldu. Yazıda, "Türk hava kuvvetleri filoları başarısız olan darbeye öncülük etti. Görünüşe göre aylar süren planlamanın ardından isyancılar -bildirildiğine göre, sürgündeki Müslüman din adamı Fethullah Gülen'den ilham aldılar" ifadeleri yer aldı.

SADIK KALDILAR

Yazıda ayrıca, "Bazı askeri birlikler Cumhurbaşkanı'na sadık kaldılar" ifadesiyle 15 Temmuz darbe girişiminde gökyüzünde darbecilere karşı verilen mücadele okuyuculara duyuruldu. Erdoğan'a sadık kalan birlikler arasında Eskişehir 1. Ana Jet Üssü'ndeki F-4 E filosunun da bulunduğu ve bu filonun en çok ihtiyaç duyulan zamanda geldiği bilgisi paylaşıldı.

F-4 PİLOTLARI CESARET GÖSTERDİ

Darbecilerin umutlarını hava kuvvetlerine bağladıkları belirtilen yazıda en az dört F-16 savaş uçağı, KC-135 tanker uçağı, çok sayıda UH-60 askeri taşıma helikopteri, AH-1 saldırı helikopteri, 2 AS532 kurtarma helikopteri, 6 C-160 ve C-130 tipi taşıma uçağının darbeciler tarafından ele geçirildiği ifade edildi. Erdoğan'ın yardımına gelen F-4 uçaklarının ise F-16'lar karşısında çok eski ve savunmasız olduğu ifade edildi. F-4'lerin havadan havaya etkili vuruş kapasitesine sahip olmaması dolayısıyla Erdoğan'ın korunmasının büyük bir cesaret istediğinin altı çizilen yazıda F-4'lerin Mürted'i bombalayarak darbecilerin en güvendiği F-16'ları devre dışı bıraktığı ifade edildi.

Etiketler : Darbeciler fetö F-16 savaş uçağı F-4 E filosu
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