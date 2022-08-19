Cumhurbaşkanlığınca Darülaceze'de aşure ikramı yapıldı

Darülaceze'de Cumhurbaşkanlığınca yapılan aşure ikramına Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, Huber Köşkü Başkanı Cengizhan Başaran ile Darülaceze sakinleri katıldı.

Etkinlikte konuşan Cebeci, Cumhurbaşkanlığına ve Huber Köşkü'ne ne zaman bir talepte bulunsalar taleplerinin yerine geldiğini ve hiçbir zaman geri çevrilmediğini söyledi. Cebeci, Cumhurbaşkanlığının daha önce de aşure programı için 3 önemli yer seçtiğini, bunlardan birinin Darülaceze olduğunu söyledi.

Bu aşurenin tadının, lezzetinin ve değerinin bir başka olduğunu dile getiren Cebeci, Cumhurbaşkanlığı ekiplerinin Darülaceze sakinlerine aşure yaptığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifiyle hizmete açılan Darülaceze Yurdu ve Kültürel Tesisinin örnek bir proje olduğunu ifade eden Cebeci, "Türkiye'de bine yakın kız çocuğunun, üniversite talebesinin kalacağı kaliteli bir başka bina, bir başka tesis olduğunu zannetmiyorum. Bu yerleşke 36 üniversiteye yarım saat lokasyonda." dedi.

Başkan Cebeci, Arnavutköy Yassıören'de temelini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 Mayıs'ta attığı, dünyada kendi alanında bir numara olacak olan Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri'nin de büyük ödüller almaya layık bir proje olacağına inandığı belirterek bu projenin de gelecek yıl mayısta açılışının yapılmasının planlandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı'nın maddi ve manevi desteğini eksik etmediğini ve bizzat takip ettiğini anlatan Cebeci, Darülaceze'de 24 saat doktorun, hemşirenin, yemeğin eksik olmadığını dünya standartlarının üzerinde bir hizmet verildiğini belirtti.

Cebeci, Darülaceze'de şu anda 350 civarında kişinin çalıştığını, 500'e yakın kişinin kaldığını ve dünyada bu kurumun örnek alındığını dile getirdi.

Huber Köşkü Başkanı Cengizhan Başaran da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın selam ve sevgisini ileterek "Her zaman sizin yanınızda, her zaman hizmetkarınız olmaya devam edeceğiz. Bizim en büyük görevimiz bu. Rabb'im bizleri anne baba kıymeti bilen evlatlardan eylesin." dedi.

Konuşmaların ardından Cebeci ile Cumhurbaşkanlığı ekipleri, Darülaceze sakinlerine aşure dağıttı.