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02 Kasım 2020 Pazartesi 15:18:00 - Güncelleme:02 Kasım 2020 Pazartesi 15:20:00

Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı Tamamlandı

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İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl ilk kez gerçekleştirilen ‘Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı' düzenlendi.

İlk gün yapılan ‘29 Ekim Cumhuriyet’ etabı, 31 Ekim Cumartesi günü Adalar parkurunda gerçekleştirilen ‘Mavi Vatan’ etabı ve 1 Kasım Pazar günü Kalamış Koyu’nda yapılan ‘Barbaros Hayreddin Paşa’ etabı ile organizasyon tamamlandı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl ilk defa düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı, 29 Ekim – 1 Kasım tarihleri arasında düzenlendi.

İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen yarışın ilk gün gerçekleşen ‘29 Ekim Cumhuriyet’ etabı, Dolmabahçe’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının manevi şahsiyetleri huzurunda yapılan saygı duruşunu takiben başladı. Yarışmaya katılan 61 yat sonrasında, sınıflarına göre değişen tur sayıları ile Dolmabahçe, Ortaköy, Galataport İstanbul ve Anadolu Hisarı parkurunda yarıştı.

31 Ekim Cumartesi günü ise Adalar parkurunda ‘Mavi Vatan’ etabı gerçekleşti. Yarışmanın son günü olan 1 Kasım Pazar günü, Kalamış Koyu’nda ‘Barbaros Hayreddin Paşa’ etabı ile etkinlik tamamlandı.

Söz konusu üç etap sonunda, yedi ayrı sınıfta yarışan yelkenli teknelerin genel klasman birincileri ise şu şekilde açıklandı:

IRC-0

ENKA CHEESE Tekne sahibi: Enka / Levent Peynirci

IRC-1

LINEA ROSSA Tekne sahibi: Onur Tok

IRC-2

AKKİM KİMYA CHEESE Tekne sahibi: Levent Peynirci / Güney Kaptan

IRC-3

PUPA-DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Tekne sahibi: Cenk Tekkaya / Yusuf Tunç

IRC-4

KUPA KIZI-SETUR MARİNAS Tekne sahibi: Gül Çelikel

SPORTSBOAT

NİMBUS Tekne sahibi: Saruhan Cinay

GEZGİN

CAPE TOWN Tekne sahibi: Barış Kılınç

Organizasyonun sponsorlukları

Galataport İstanbul’un mekân, Paraf’ın platin, Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW’nin ulaşım ve NTV’nin ana medya sponsorları olduğu Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı’nın diğer sponsorluklarını Red Bull, Magdeburger Sigorta, Helly Hansen, Coca Cola İçecek ve Sport Works ile medya sponsorluklarını Alem FM ve Lig Radyo üstlendi.

Ödül Töreni ileri bir tarihe ertelendi

Tüm Türkiye’yi yasa boğan İzmir depremi üzerine, 30 Ekim Cuma günü İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulubü yönetimi toplanarak 1 Kasım’da düzenlenmesi kararlaştırılmış olan ve ‘Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı’ trofelerinin sahiplerini bulacağı ödül törenini ileri bir tarihe erteledi. Kulüpten yapılan açıklamada, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için Allah’tan rahmet, yaralılarımız için acil şifa dilekleri paylaşıldı. 

Etiketler : Türkiye Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı Coca Cola Red Bull Magdeburger
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