VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"35 yıl boyunca konutlara yetecek doğal gazımız var"
Kalın'dan The Economist'e: Yine heyecan yapmışlar
KEİPA Parlamento Başkanları Zirvesi'nde Ukrayna heyetinin eylemine müdahale etti
"Kılıçdaroğlu'nun kanlı destekçileri PKK, HDP ve FETÖ'dür"
"Pınar Gültekin cinayeti" davasında gerekçeli karar açıklandı
TEKNOFEST paydaşları gençlerle buluştu
04 Mayıs 2023 Perşembe 17:38:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2023 Perşembe 17:38:00

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan The Economist'e: Yine heyecan yapmışlar

Kaynak: İHA

ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, The Economist dergisinin paylaştığı 14 Mayıs seçimleri temalı kapağa tepki göstererek, “Yine heyecan yapmışlar. Sakin olun, ülkeme talimat verdiğiniz günler geride kaldı. Son sözü millet sandıkta söyleyecek” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İngiliz ekonomi dergisi The Economist'in sosyal medya hesabından 14 Mayıs seçimleri temalı 6-12 Mayıs sayısının kapağına yer verilen paylaşımında, "Recep Tayyip Erdoğan'ın yenilgisinin küresel sonuçları olacak ve her yerdeki demokratlara diktatörlerin yenilebileceğini gösterecek" ifadeleri kullanılmasına tepki gösterdi. Paylaşımı alıntılayan Kalın, "Yine heyecan yapmışlar ve eklemişler: 'Yeni hükümet Batı'yla hasarlı ilişkileri tamir edecek.' Ben bu dili, söylemi ve hangi bağlamda söylendiğini iyi biliyorum. Sakin olun. Ülkeme talimat verdiğiniz günler geride kaldı. Son sözü millet sandıkta söyleyecek" dedi.

Etiketler : ibrahim kalın the economist 14 mayıs seçimleri recep tayyip erdoğan
50'sinde çifte mutluluk

50'sinde çifte mutluluk
Gururlu gece

Gururlu gece
Şıklık yarışı

Şıklık yarışı
Burcu Güneş'ten ailesiyle ilgili dikkat çeken itiraflar

Burcu Güneş'ten ailesiyle ilgili dikkat çeken itiraflar
Set arası tavla keyfi

Set arası tavla keyfi
Kitabını senaryo yapacak

Kitabını senaryo yapacak
Mutluluğa ‘evet' dediler

Mutluluğa ‘evet' dediler
Hülya Avşar: Sen ne şık adamsın!

Hülya Avşar: Sen ne şık adamsın!
Hera Aslan: Ozan'ı çok kıskanıyorum

Hera Aslan: Ozan'ı çok kıskanıyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX